L’accordo tra Juventus e Fiorentina per Nico Gonzalez



La situazione di Albert Gudmundsson



Condizione per la chiusura dell'affare

Il calciomercato di quest’estate si articola attorno a due nomi di peso:. I due affari sono strettamente collegati e dipendono l'uno dall'altro per il loro successo finale.Ieri, a Forte dei Marmi, si è svolto un vertice cruciale tra Cristiano, Direttore sportivo della Juventus, e, suo omologo della Fiorentina. Durante l'incontro, i club hanno raggiunto un'intesa di massima per il trasferimento di Nico Gonzalez alla Juventus. L'accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro.L’arrivo di Nicoallaè direttamente legato al trasferimento di Albertdalla Genoa alla Fiorentina. La Fiorentina e il Genoa hanno trovato un accordo preliminare per un prestito di 7 milioni di euro, con un'opzione di riscatto di 18 milioni che potrebbe diventare obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni.Per Gudmundsson, la Fiorentina ha preparato un contratto da 2,2 milioni di euro a stagione per cinque anni.La conclusione del trasferimento di Nicodipende quindi dalla conclusione dell’affare. Il Genoa, infatti, deve completare l’acquisto di un sostituto per Gudmundsson, dopo aver già venduto Mateo Retegui all’Atalanta. Solo con la finalizzazione di questo passaggio, la Fiorentina potrà ufficializzare il trasferimento di Nico Gonzalez alla Juventus.





