Nico Gonzalez Juve, l'analisi

La Juventus hanno scelto Nico Gonzalez per diverse ragioni strategiche e tattiche. In primo luogo, l'esterno argentino soddisfa perfettamente il ruolo richiesto dal tecnico bianconero: non si limita a dare ampiezza al gioco, ma è anche capace di occupare il mezzo spazio centrale, scambiandosi posizioni con il trequartista. Questa flessibilità tattica è fondamentale per il tipo di gioco che Motta desidera implementare.Gonzalez, con il suo piede invertito, è abituato a rientrare dentro il campo e partecipare attivamente alla costruzione del gioco, un aspetto che si allinea con la filosofia di gioco di Motta. L’anno scorso, il Bologna allenato da Motta è stato l’ultimo in Serie A per cross tentati, suggerendo una preferenza per un gioco più interno e associativo, piuttosto che per le tradizionali azioni di cross. Nico Gonzalez, infatti, era spesso coinvolto nel gioco della Fiorentina di Italiano, e la sua capacità di associarsi e creare gioco è un valore aggiunto.Inoltre, Gonzalez è molto abile a cercare spazio per calciare in porta, contribuendo così anche alla fase offensiva con conclusioni mirate. Da non sottovalutare sono anche i suoi numeri difensivi e il contributo all'equilibrio tra le fasi di gioco, rendendolo un giocatore completo e prezioso per la Juventus.Di seguito, la video analisi a cura de Il Critico Calcistico