Juventus, l’Allianz Stadium e l’ipotesi ampliamento: parla il direttore dell’impianto

Le parole

Francesco, Facilities Management Director della Juventus , è stato protagonista del format di Dazn e Calcio e Finanza – Stadi 5.0 -, per parlare della genesi dell’Allianz Stadium e del futuro dell’impianto di casa della Vecchia Signora.STADIO DI PROPRIETA’ - Uno stadio di proprietà dà molte opportunità. Basta guardarlo: è uno stadio personalizzato con i nostri colori, è uno stadio che nel tempo abbiamo fatto evolvere secondo le nostre necessità. Oggi condivido la direzione dell’impianto con un direttore della parte revenue e insieme lavoriamo perché l’impianto possa dare a Juventus la miglior performance possibile.

GLI STADI IN ITALIA – Per noi è stato un percorso molto lungo. Juventus ha acquisito il vecchio Delle Alpi nel 2003, poi un percorso per arrivare a capire quale dovesse essere la capienza del nuovo stadio e quale uso farne. Il nostro stadio ha 40mila posti perché quando fu progetto si fecero 3 indagini di mercato per capire quale potesse essere la miglior capienza. Noi arrivavamo da un Delle Alpi da 67mila posti che nella mia esperienza dal 98 alla chiusura l’ho visto poche volte pieno. L’obiettivo era costruire uno stadio che fosse sempre al massimo della sua capacità e possibilità di costruire l’ambiente giusto per i calciatori. Fu individuato il taglio dei 40mila posti.AMPLIAMENTO – Si possono fare dei ragionamenti ma questo richiederebbe uno studio molto accurato su quale tipo di posti aggiuntivi introdurre, in quale categoria, se standard o premium. Sono pensieri che ogni tanto facciamo e valutiamo ma al momento non abbiamo un orizzonte preciso su un eventuale ingrandimento dello stadio.