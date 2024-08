La Fiorentina è pronta a cedere Nico Gonzalez, con Juventus e Atalanta che monitorano molto attentamente la situazione. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il club viola vorrebbe ottenere circa 35 milioni di euro prima di dare il via libera alla cessione del nazionale argentino classe 1998. La Juventus, dal canto suo, prende nota e potrebbe pensare di abbassare l'esborso economico mettendo sul piatto anche il cartellino di Weston McKennie, profilo gradito ai toscani e ormai ai margini del progetto bianconero, come ribadito da Thiago Motta che non l'ha nemmeno convocato per l'amichevole con il Brest.