Anche Nico Gonzalez al JMedical dopo l’infortunio di ieri sera pic.twitter.com/NbyzuCc9Q6 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) October 3, 2024

Qui, sono circa le 11.30 quando è arrivato l'esterno argentinoGonzalez per sottoporsi agli esami strumentali in seguito all'infortuno di natura muscolare che lo ha fermato ieri sera dopo soltanto 11 minuti della gara contro il Lipsia alla Red Bull Arena. Il giocatore in seguito ad uno scatto ha sentito un dolore alla coscia, ha provato a rimanere in campo ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto Francisco Conceicao ed insomma, la storia la conosciamo. Di seguito il video dell'arrivo di Nico questa mattina al JMedical