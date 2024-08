I nomi per gli esterni della Juventus

Francisco Conceicao (Porto)

Wenderson Galeno (Porto)

Marcus Edwards (Sporting Lisbona)

Nico Gonzalez (Fiorentina).

Facciamo un attimo il punto. O meglio: chiariamo un po' di aspetti, perché è anche giusto tracciare una linea tra ciò che potrebbe accadere e ciò che verosimilmente accadrà. Cosa sta succedendo, sugli? Intanto, la strategia: la Juve vuole portare a casa due nuovi giocatori per le fasce. L'idea è acquistarne uno, poi prendere il secondo in prestito.In questo momento, la Juventus ragiona su questi profili per gli esterni, non ce ne sono altri attualmente in ballo. Attenzione: l'ordine è casuale.Si tratta di tre giocatori mancini e un destro, praticamente tutti possono giocare su ambo le fasce e rappresenterebbero quel concetto di "calciatore moderno" che a tutti gli effetti ha richiesto Thiago Motta.