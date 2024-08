Quando scade il contratto di Nico Gonzalez con la Fiorentina e quanto guadagna

Nico Gonzalez Juve, la situazione

Nico Gonzalez Juve, le possibili contropartite

Ladiguarda altrove. In poche parole, si potrebbe riassumere semplicemente in questo modo la strategia del club viola che mira ae per questo lascerebbe partire. L’argentino, negli ultimi giorni, è finito nel mirino della Juventus L’anno scorso, la Fiorentina aveva rinnovato il contratto di Nico Gonzalez che, adesso, andrà in scadenza solo il 30 giugno 2028. L’argentino è attualmente il calciatore più pagato del club viola con 3 milioni a stagione.Come dicevamo, quello di Nico Gonzalez è un profilo finito da qualche giorno nei radar del club bianconero. Qualche chiacchiera e poco più al momento: nessuna trattativa, nessuna pista calda , ma una situazione che resta certamente da monitorare.Una pista da monitorare, una trattativa che può riscaldarsi solo ad una condizione. Come riporta calciomercato.com, la Fiorentina valuta Nico Gonzalez 35 milioni di euro. La Juventus avvierebbe una trattativa solo con l’inserimento di una contropartita: tra le possibili ci sono McKennie e Kostic.