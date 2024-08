Juve, la formazione con Nico Gonzalez e Conceicao

Conlasi è assicurata due importanti frecce offensive a supporto di Dusan Vlahovic e. A proposito di quest'ultimo, più di qualcuno nelle scorse ore si è chiesto se e come cambierà il suo peso specifico all'interno della formazione di, soprattutto se a Torino dovesse approdare anche. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i nuovi arrivati non toglieranno spazio al numero 10, che anzi grazie ai rinforzi sulle fasce potrà giocare più centrale, proprio come contro il Como: più qualità e inventiva a rimorchio di Vlahovic, insomma, in attesa di Douglas Luiz al top e dello sbarco di Teun Koopmeiners.Stando sempre alla rosea, sia l'ex Fiorentina che il giovane figlio d'arte sono mancini che prediligono partire da destra, ma entrambi possono giocare anche sulla corsia opposta. In base alle situazioni e agli avversari, quindi, a volte Thiago Motta li alternerà e altre li utilizzerà contemporaneamente nelvisti in queste prime uscite dei bianconeri. Per il tecnico, poi, è importante avere più soluzioni per i tanti impegni che dovrà affrontare la Juventus in stagione.





