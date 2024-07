Primo test in campo per la, che questa mattina ha affrontato la Pro Vercelli in un'amichevole giocata tra le mura amiche di Vinovo. Sotto la guida di Paolo Montero, i bianconeri hanno ottenuto una netta vittoria per 4-0. La partita ha visto un ottimo rendimento da parte dei giovani giocatori della Juventus, con le reti di Guerra, autore di una doppietta, Mancini e Citi, che ha messo a segno il gol nel secondo tempo. Questo test positivo rappresenta un buon inizio per la stagione, dimostrando la preparazione e il potenziale della squadra.