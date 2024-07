Un altro giovane dellaè pronto per partire in prestito. Si tratta di Riccardo Turicchia, classe 2003, esterno sinistro, che - come riporta Sky Sport -, si trasferirà al Catanzaro per la prossima stagione in Serie B. Questo passaggio rappresenta un'importante opportunità per Turicchia di accumulare esperienza e minuti di gioco in un campionato competitivo. La Juventus continua così la sua strategia di far crescere i propri talenti attraverso esperienze in prestito, puntando a sviluppare le capacità dei giovani promettenti in contesti dove possono maturare e contribuire significativamente. Turicchia è pronto per questa nuova avventura al Catanzaro.