Juventus Next Gen ultima in classifica: può retrocedere? Il regolamento

Situazione complicata per lache si trova ultima in classifica con soli sei punti conquistati in 12 partite di campionato. Per la squadra di Montero c'è quindiFino all'anno scorso questo scenario era impossibile per regolamento. Da quest'anno però la situazione è cambiata.Ecco cosa dice il regolamento a proposito delle promozioni e retrocessioni delle seconde squadre, compresa quindi anche la Juve Next Gen. "La Seconda squadra potrà al termine del Campionato di Serie C 2024/2025 essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore. Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore.