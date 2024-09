Il Giudice Sportivo, al termine della terza giornata di Serie C, ha emesso le sanzioni per la prossima giornata.è stato squalificato per una partita a causa di un intervento gravemente antisportivo al 26° minuto del secondo tempo durante la sfida tra Juventus Next Gen e Catania. La decisione è stata presa considerando la vigoria sproporzionata dell'azione, nonostante non ci siano state conseguenze per l'avversario. Anche Filippoè stato squalificato per una giornata, in seguito a una doppia ammonizione. Le sanzioni sono state applicate secondo gli articoli 13, comma 2 e 39 del C.G.S.