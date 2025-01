Juventus Next Gen, ufficiale: ritorna Quattrocchi

Getty Images for Lega Serie A

1919 ha ufficialmente comunicato che il calciatore Juan, che era stato ceduto in prestito dalla Juventus FC, è rientrato anticipatamente alla sua squadra di origine. Il giocatore, che non aveva avuto l'opportunità di accumulare esperienza in Lega Pro con il club campano, farà nuovamente parte della rosa bianconera. La Cavese ha ringraziato il giocatore per l'impegno dimostrato durante il suo periodo in prestito e gli ha augurato il meglio per il suo futuro, sia professionale che personale.