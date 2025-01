Juventus Next Gen, UFFICIALE la cessione del centrocampista

Getty Images for Lega Serie A

DaDopo tre stagioni e mezzo le strade della Juventus Next Gen e di Martin Palumbo si dividono.È ufficiale il prestito, con obbligo di riscatto, del centrocampista classe 2002 che continuerà a giocare nel Girone C di Serie C, ma con la maglia dell'Avellino.Martin è stato protagonista di una buona prima parte di campionato con la Next Gen: ventuno le presenze totalizzate con la Next Gen, condite da cinque reti e un assist. L'ultima l'ha messa a segno dagli undici metri proprio domenica scorsa, il 19 gennaio, ed è valsa i tre punti contro il Monopoli per la squadra allenata da Brambilla. Un'apparizione per lui anche nella Coppa Italia Serie C nel mese di agosto, contro la Giana Erminio.

Palumbo saluta i nostri colori dopo avere totalizzato 93 presenze, tenendo in considerazione tutte le competizioni, con la Next Gen – prima Under 23 –, siglato 7 gol e fornito 3 assist. A queste partite, si aggiunge quella che gli è valsa l'esordio in Prima Squadra, entrando in campo nei minuti finali, il 16 maggio 2022 contro la Lazio all'Allianz Stadium.Ora è pronto per iniziare questa nuova esperienza in Campania.In bocca al lupo per il futuro, Martin!