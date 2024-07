Parte anche la Coppa Italia di Lega Pro, che vedrà protagonista la Juventus Next Gen allenata da Paolo Montero, manca ancora l'ufficialità. Laperò disputerà la prima gara stagionale in Coppa Italia il prossimo 11 agosto. Bianconeri attesi da una trasferta, gara ad eliminazione diretta e unica, contro la Giana Erminio. Match in programma alle ore 18 di domenica 11 agosto allo Stadio Città di Gorgonzola, nella città lombarda. Una gara secca, qualora si concludesse in parità nei tempi regolamentari sono previsti due tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità i calci di rigore. In caso di passaggio del turno si sfiderebbe domenica 18 agosto contro la vincente tra Virtus Entella ed Alcione Milano.