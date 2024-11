Juventus Next Gen-Turris, il commento di Brambilla

Il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla dopo il pareggio per 0-0 contro la Turris ha parlato ai canali ufficiali bianconeri. Le sue parole:"È normale che. Dobbiamo sempre guardare al risultato ma anche alla prestazione e in questo senso credo ci siano stati dei passi avanti: abbiamo alzato il ritmo e l’intensità del nostro gioco. Abbiamo avuto alcune belle occasioni ma, quando abbiamo messo due attaccanti nella ripresa l’obiettivo era quello di riempire di più l’area di rigore ma non siamo riusciti nella zampata decisiva. Tutti sono molto disponibili, anche se il momento non è facile soprattutto per dei ragazzi giovani. Le qualità le hanno, devono solo tirarle fuori. Oggi abbiamo fatto una partita fatta bene nei princìpi di gioco ma anche nell’atteggiamento della fase difensiva: si sono visti dei segnali importanti, è mancato il gol per vincere la partita.. Sapevo dove tornavo e se sono tornato è perché credo che abbiamo le possibilità per risalire la classifica. Ci vorrà tempo, ci sarà da lavorare ma sono convinto che ci riusciremo".