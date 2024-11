Juventus Next Gen-Turris, la cronaca

calcio d'inizio alle 15



Juventus Next Gen-Turris, le formazioni ufficiali

Juventus Next Gen

in attesa

Turris

in attesa



Juventus Next Gen-Turris, dove vedere la sfida

La Juventus Next Gen del ritrovato Massimo Brambilla è alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta rimediata per mano del Crotone nell'ultimo turno di campionato. I bianconeri oggi a Biella, allo stadio Lamarmora Pozzo, sono impegnati in una sfida importante, il recupero della sfida contro la Turris. Importante per ritrovare quei tre punti che tanto mancano.La gara sarà visibile in diretta su Sky ed in streaming su Sky Go oppure Now Tv.





