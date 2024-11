Juventus Next Gen-Turris, le pagelle

La Juventus Next Gen ospita a Biella la Turris per una sfida chiave in ottica salvezza che si conclude per 0-0. Queste le nostre pagelle ai protagonisti della sfidaSi prende un rischio con i piedi dopo cinque minuti dal calcio d'inizio ma si destreggia bene.Ci prova. Non si fa sorprendere dall'esperienza degli avversari. L'ultimo ad arrendersi al pareggio.Parte bene ma la sua gara dura neanche mezz'ora. La dinamica dell'infortunio non fa ben sperare, problema al ginocchio destro.entra bene in gara, attento, non si fa sorprendere.Tiene bene il reparto, una buona gara.Dopo la partita dai due volti di Crotone sembra non abbia ancora recuperato tutta la tranquillità. Un errore al 80' in disimpegno rischia di costargli caro.Il migliore della squadra di Brambilla. Polmoni, fisico, velocità e creatività.Fa tanto lavoro sporco nel recupero dei palloni, lascia il campo stanco.non incide particolarmente sulla sfida.Dal suo piede parte subito un cross insidioso,Non incide sulla gara, viene sostituito.aggiunge grinta e idee alla manovra offensiva.La prima ed unica occasione della prima frazione è la sua, impegna Marcone in una super parata.Un colpo di testa pericoloso, poi esce lentamente dalla gara. Dal 46' DA GRACA 6 subito un tentativo insidioso, poi non gli arrivano grandi occasioni.La sua Juventus sembra in crescita ma ancora non riesce a vincere.





