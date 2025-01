Juventus Next Gen-Trapani 1-0 LIVE: gol di GUERRA! E Macca sfiora il raddoppio

Getty Images



Juventus Next Gen-Trapani: la diretta testuale

Si torna a giocare aper la, dopo le ultime tre vittorie consecutive i bianconeri affrontano ilnel match che vale la giornata 24 di campionato.45' - Ultimo brivido, prima del duplice fischio. Occasione da sinistra per il Trapani, con il cross di Ruggiero che trova la deviazione di Daffara. Sulla linea allontana Gil. Finisce qui il primo tempo: 1-0 per i bianconeri.43' - Chance per il Trapani, da calcio d'angolo: colpo di testa dopo una ribattuta e palla che arriva ad Anatriello, che - disturbato da Daffara - non riesce a trovare il gol.

Juventus Next Gen-Trapani: le formazioni ufficiali

41' - Occasionissima per la Juventus Next Gen, con l'avanzata di Afena-Gyan sulla destra. Il tiro finisce a lato di nulla.25' - Ancora tentativo della Juventus, stavolta con Guerra. Tiro dai 25 metri, deviato.19' - Grande azione da sinistra con Cudrig, che serve sulla corsa Macca. Il mancino è alto!13' - Ancora un tentativo della Juve: cross dalla destra di Macca, il colpo di testa di Afena-Gyan finisce a lato.7' -Guerra trasforma su rigore.6' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVE! Dopo il forcing iniziale del Trapani, la Juve emerge con Cudrig. Giocata sulla sinistra, sterzata e... atterrato. Rigore netto.1' - Calcio d'inizio: Daffara; Mulazzi, Scaglia F., Gil, Turicchia; Comenencia, Faticanti, Macca, Cudrig; Guerra (C), Afena-Gyan. A disposizione: Radu, Cat Berro, Anghelè, Amaradio, Citi, Owusu, Puczka, Turco, Villa, Peeters, Papadopoulos, Silva Semedo, Pietrelli. Allenatore: Brambilla.: Seculin, Sabatino (C), Celiento, Anatriello, Verna, Zappella, Ruggiero, Carriero, Toscano, Silvestri, Benedetti. A disposizione: D'Aniello, Gelli, Daka, De Caro, Carraro, Piovanello, Ciuferri, Liotti, Ciotti. Allenatore: Capuano.