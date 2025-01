Juventus Next Gen-Trapani, Brambilla: 'Possiamo giocarcela con tutti. Nuovi acquisti? Senza fretta...'

Getty Images

Massimo, ha parlato al canale ufficiale del club alla vigilia del match contro il Trapani: "La vittoria contro il Monopoli ci ha dato ancora più fiducia, proprio perchè è arrivata contro la prima in classifica e grazie a una prestazione di livello. È normale che vincere accresca la tua autostima, ma a mio giudizio l’aspetto più importante è che abbiamo giocato questo match alla pari contro una squadra molto forte. A fine partita ero proprio felice perchè abbiamo avuto la dimostrazione di potercela giocare alla pari davvero contro tutte le squadre del nostro girone".

Juventus Next Gen, le parole di Brambilla prima del Trapani

"Noi continuiamo a essere focalizzati sul nostro lavoro in settimana. Possiamo ancora crescere perchè abbiamo ampi margini di miglioramento. Questo deve essere il nostro primo obiettivo. Poi, chiaramente, ora la classifica ci vede appena fuori dalla zona play-out e oggettivamente la nostra posizione è migliorata, ma dobbiamo continuare a ottenere risultati positivi perchè ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti e possono esserci continui ribaltamenti in graduatoria"."I nuovi arrivati si sono già inseriti nel nostro gruppo che è giovane e sano. Sapevo che non avrebbero avuto problemi ad ambientarsi. Questo discorso vale per chi è qui già da qualche settimana e per chi, come Pietrelli, è appena arrivato. Chiaramente, poi, dovranno un po’ adattarsi ai nuovi modi di allenarsi e di giocare, ma con il tempo li assimileranno. Non devono avere fretta perchè sono giocatori che abbiamo voluto, che la Società ha voluto, e in cui crediamo".