Juventus Next Gen-Trapani 2-0, PAGELLE: Guerra scatenato, per Brambilla ora si può alzare l'asticella

Due uscite di livello e quell'allungo che fa la differenza. Ancora una volta, clean sheet. Ancora una volta, la sua firma.- Buona corsa e buona intraprendenza: ha spinto tanto.Pure qui: il Trapani rischiava di essere più insidioso del previsto, ma si è limitato a un'occasione ghiotta.Salvataggio sulla linea: lì è stato attento. In altre occasioni, meno…Avanti e indietro, praticamente senza sosta. Brambilla aveva ragione: è stato come andare in bicicletta dopo un po'.

Partita più di grinta che di colpi. Ma funziona anche così.- Gioiellino verissimo, e candidato a qualcosa in più. La Juve ha alzato il livello anche grazie a lui.Il più pericoloso nel primo tempo, e varia sempre la giocata. (dall'89'Il rigore se lo procura lui: onore al merito, sta sfornando prestazioni bellissime. (dal 68': buon impatto, e buona la prima)Doppietta. Pesante. Per la quarta vittoria di fila. Per una squadra che ora vola. E che ha saputo portare per mano, di nuovo. (dall'89'Impacciato e comunque d'altra categoria. Ha colpi e rapidità che gli altri non hanno.I numeri sono semplicemente irreali, considerata la base di partenza. Ora si può ambire davvero a qualcos'altro.