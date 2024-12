Juve Next Gen-Taranto LIVE: la diretta

La Juve Next Gen è determinata a dare seguito al pareggio ottenuto contro la Turris. Nel recupero della 15ª giornata, i bianconeri hanno conquistato un punto prezioso, ma ora si preparano ad affrontare una sfida cruciale contro il Taranto, ultimo in classifica. L'obiettivo è ritrovare una vittoria che manca dal 30 agosto, quando superarono la Casertana per 3-2. Da allora, la squadra oggi di Brambilla ha collezionato nove sconfitte e cinque pareggi, scivolando in una situazione di classifica complicata. Con l'urgenza di uscire dalla zona retrocessione, la squadra dovrà fare i conti con l’assenza di Pedro Felipe, infortunatosi mercoledì.Dalle 17:30.La partita tra Juventus Next Gen e Taranto, valida per la 17ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta testuale su ilBiancoNero. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 17:30 presso lo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella.