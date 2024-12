I risultati della Juventus Next Gen da quando è tornato Brambilla

Lasi è confermata anche nell'ultima partita di campionato in un momento positivo e soprattutto con una fiducia ritrovata dopo il complicato inizio di stagione. I giovani bianconeri hanno pareggiato in rimonta 3-3 contro l'Audace Cerignola, che è al terzo posto in classifica. Da quando è arrivato Massimosulla panchina, i risultati sono molto buoni.Brambilla ha sostituito Paolo Montero dopo le difficoltà di inizio campionato. Con il nuovo allenatore, che era stato alla Next Gen fino alla passata stagione ed è tornato dopo pochi mesi, i bianconeri hanno conquistato undici punti in sei partite. Media di quasi due punti a gara che ha permesso alla Juve di risalire la classifica.