Quando avrà la risposta sul ripescaggio la Biellese?

Laha mandato tutta la documentazione per richiedere il ripescaggio in Serie D. Qualora riuscisse ad ottenere il via libera la squadra giocherebbe allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella, lo stesso che ospita le gare casalinghe della Juventuse che, dalla prossima stagione, dovrebbe ospitare anche la Juventus Next Gen di Paolo Montero. Pistache potrebbe complicarsi qualora la Biellese ottenesse il ripescaggio.I risultati si sapranno il 16 luglio ma la risposta definitiva si avrà il 25 luglio in seguito ai ricordi. La Biellese però al momento sembra non avere i requisiti per la prossima Serie D, di conseguenza non dovrebbero esserci problemi per l'approdo a Biella della Next Gen.