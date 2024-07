Lastarebbe valutando l'acquisto di Wiktor, attaccante del Miedź Legnica - come riporta Wełości -, che ha segnato due gol in due partite nella stagione corrente della Betclic 1 Liga. Tuttavia, l'allenatore del Miedź, Ireneusz Mamrot, crede che Bogacz debba ancora crescere e non sia pronto per un trasferimento in un grande club come la Juventus. L'allenatore ha dichiarato che il giocatore preferisce restare al Miedź per continuare a svilupparsi.Le parole di Mamrot a Meczyki.pl:BOGACZ ALLA JUVE - Penso che le possibilità che resti sono molto alte. In passato ho avuto diversi giocatori che se ne sono andati molto velocemente e non erano preparati fino alla fine. Wiktor Bogacz non è ancora un giocatore sufficientemente sviluppato per competere in un club grande come la Juventus. È consapevole che ci sono elementi che deve migliorare. Oggi prima dell'allenamento ho parlato con lui e mi ha detto che non avrebbe preso in considerazione altra opzione se non quella di restare a Miedź.