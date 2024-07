Lasi prepara attivamente per il mercato estivo. Dopo una stagione conclusa al settimo posto nel girone B di Serie C con 54 punti e una sfortunata eliminazione ai playoff per mano della Carrarese, la squadra pensa al futuro. Con l'arrivo del nuovo allenatore Paolo Montero, subentrato a Massimo Brambilla, e il desiderio di rafforzare l'ala destra, i bianconeri puntano su Lisandrudel Pisa. Il giovane classe 2003, con esperienza anche al Cagliari, ha segnato 2 gol e fornito 2 assist in 24 presenze nella scorsa stagione. Tramoni rappresenta una promessa per il reparto offensivo della Juventus Next Gen. Lo riporta Sky Sport.