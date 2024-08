Laè in trattative con ilper riportare Riccardoa Torino. Il giovane difensore, l'anno scoro in Next Gen, aveva lasciato il club per ritornare al Bologna che ha la proprietà del cartellino, dove ha iniziato il suo pre campionato. Ora, la Juventus Next Gen sembra interessata a riportarlo indietro per rinforzare la rosa della squadra giovanile, puntando su un talento che già conosce l'ambiente bianconero. Le negoziazioni sono in corso, con entrambe le società impegnate a trovare un accordo soddisfacente per il trasferimento del giocatore, il cui ritorno potrebbe rappresentare un importante rinforzo difensivo.