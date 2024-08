Tra i giovani della Juventus Next Gen che hanno partecipato agli allenamenti con la prima squadra giocando anche la prima amichevole contro il Norimberga c'è Nikola Sekulov. L'esterno offensivo è tornato a Torino a gennaio dopo il prestito di sei mesi in Serie B ma adesso un altro club è interessato a lui.Secondo il Secolo XIX la Sampdoria starebbe monitorando Sekulov. Il classe 2002, in possesso del doppio passaporto italiano e macedone, potrebbe essere un rincalzo importante per l'attacco blucerchiato. Nell'ultima stagione si è messo in mostra quando è tornato con la Next Gen, soprattutto nella fase finale dei playoff.