Laè a un passo da. Attaccante classe 2003 (compie 22 anni proprio oggi, 5 gennaio), è in uscita dalla- retrocessa nei mesi scorsi dalla Serie B - che infatti ieri non lo ha schierato nel match di Lega Pro contro il Renate, poi vinto 3 a 1. Lo conferma La Gazzetta dello Sport, spiegando come appunto il giocatore sia un promesso sposo del club bianconero a cui è destinato a unirsi già in questa sessione di mercato. Pietrelli andrà a rinforzare la squadra di Massimo Brambilla, che sta risalendo in classifica dopo una prima parte di stagione complicatissima, con la possibilità, che del resto hanno tutti i ragazzi della Next Gen, di essere osservato da vicino anche da Thiago Motta.