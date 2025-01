Juventus Next Gen, pronto il rinnovo per bomber Guerra: i dettagli

Se laè uscita dalle zone più calde della classifica e ora può permettersi persino di sognare i Playoff lo deve, oltre che a Massimo Brambilla, al suo attaccante di punta:, fuori-quota con i suoi 35 anni, ha infatti segnato 7 goal e servito 4 assist in stagione (di cui, rispettivamente, 5 e 3 nella striscia fantastica delle ultime 8 partite), un bottino mica male che ha spinto il club bianconero a mettersi al lavoro per blindarlo. Come scrive Tuttosport, c'è già una base di accordo per il rinnovo fino al 2026, da completare e ratificare in primavera. Con buona pace delle squadre di Serie C - Trapani e Catania - che avevano provato a sondare il terreno.