Juventus Primavera e giovanili, chi va in Nazionale?

La, sul proprio sito ufficiale, riepiloga anche gli impegni con le rispettive Nazionali dei giocatori di QUI il recap della Prima squadra ).11 ottobre: Grenada vs Curacao, ore 23:00 (Concacaf Nations League)14 ottobre: Curacao vs Grenada, ore 22:00 lt (Concacaf Nations League)10 ottobre: Italia vs Inghilterra, ore 17:00 (Torneo U20 Elite League)14 ottobre: Portogallo vs Italia, ore 17:00 (Torneo U20 Elite League)10 ottobre: Romania vs Repubblica Ceca, ore 17:00 (Torneo U20 Elite League)14 ottobre: Romania vs Svizzera, ore 19:00 (Amichevole)9 ottobre: Germania vs Spagna, ore 15:00 (Torneo Internazionale U19 in Romania)12 ottobre: Spagna vs Norvegia, ore 15:00 (Torneo Internazionale U19 in Romania)15 ottobre: Romania vs Spagna, ore 11:00 (Torneo Internazionale U19 in Romania)10 ottobre: Italia vs Galles, ore 15:00 (Amichevole)13 ottobre: Italia vs Galles, ore 14:30 (Amichevole)10 ottobre: Belgio vs Arabia Saudita, ore 16:00 (Amichevole)13 ottobre: Belgio vs Arabia Saudita, ore 14:00 (Amichevole)12 ottobre: Serbia vs Repubblica Ceca, ore 15:00 (Amichevole)14 ottobre: Serbia vs Repubblica Ceca, ore 15:00 (Amichevole)10 ottobre: Italia vs Austria, ore 15:30 (Amichevole)13 ottobre: Austria vs Italia, ore 12:00 (Amichevole)9 ottobre: Albania vs Croazia, ore 15:00 (European U17 Championship)12 ottobre: Albania vs Olanda, ore 15:00 (European U17 Championship)15 ottobre: Albania vs Isole Faroe, ore 15:00 (European U17 Championship)12 ottobre: Romania vs Montenegro, ore 13:00 (Amichevole)14 ottobre: Romania vs Montenegro, ore 12:00 (Amichevole)9 ottobre: Belgio vs Kazakistan, ore 19:00 (Euro U17 Qualificazioni)12 ottobre: Belgio vs Kosovo, ore 19:00 (Euro U17 Qualificazioni)15 ottobre: Belgio vs Ucraina, ore 15:00 (Euro U17 Qualificazioni)11 ottobre: Romania vs Moldavia (Amichevole)13 ottobre: Romania vs Moldavia (Amichevole)4 giorni di lavoro il nostro giocatore con la sua Nazionale, dal 14 al 17, non sono previsti impegni ufficiali.Una giornata di lavoro con gli Azzurri U15 per i nostri giocatori, prevista il 10 ottobre.