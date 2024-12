Juventus, dalla Next Gen alla prima squadra: chi è sceso in campo

I giovani sono al centro del nuovo progetto della Juventus. Se questo da un lato può portare alle difficoltà che sono evidenti a tutti, dall'altro può essere una grande risorsa per il futuro. In quest'ottica il lavoro svolto dallanel 2024 è stato senza dubbio lungimirante, perché tanti giocatori sono passati in prima squadra, o hanno sposato progetti importanti in altri club. Basti pensare chesono stati convocati da Allegri o Motta durante tutto l'anno, e alcuni di questi hanno esordito o sono diventati addirittura titolari.Tra i protagonisti del salto di categoria ci sono sicuramente, con i primi due che sono spesso titolari fissi. Ma non finisce qui. Il 2024 è stato anche l'anno dell'esordio per Sekulov, Anghelè, Rouhi e Nonge.