Continua a sollevare polemiche la disavventura della Juventus Next Gen che è rimasta bloccata in aeroporto dopo la gara contro il Trapani. Il presidente della Regione Sicilia, Renato, ha convocato d’urgenza a Palazzo d’Orleans Salvatore, presidente di Airgest, la società che gestisce l’aeroporto di Trapani Birgi. Come si legge in una nota ufficiale, la decisione è arrivata dopo aver appreso della disavventura della Juventus Next Gen. La squadra è stata costretta a dormire in aeroporto ieri sera a causa di un guasto all’aereo che avrebbe dovuto riportare a casa giocatori e dirigenti dopo la partita giocata a Trapani.