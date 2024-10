Juventus Next Gen-Potenza, il commento di Paolo Montero

La Juventus Next Gen ha perso ancora. Contro ili ragazzi di Montero non vanno oltre il 3-2 e rimangono nelle zone pericolose della classifica. Il girone C di Serie C è senza dubbio ricco di diverse squadre importanti, e i bianconeri stanno faticando a trovare la vittoria, solo una fin qui. Dopo il vantaggio iniziale al secondo minuto, gli ospiti hanno ribaltato il risultato andando a riposo sul 2-1. Nella ripresa è arrivato anche il terzo gol, e la rete dinon è bastata a recuperare i lucani. Nel post partita Paolo Montero ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, esprimendo rammarico.'Oggi non possiamo essere soddisfatti del risultato perchè è arrivata una sconfitta e nel primo tempo, quando abbiamo avuto diverse opportunità per andare a segno,. Siamo arrivati tantissime volte al limite dell'area dei nostri avversari, ma sono poche le volte in cui siamo riusciti a calciare. Sapevamo che si sarebbero difesi bene, ma con la nostra qualità avremmo dovuto essere più pericolosi. Oggie quando ti viene a mancare diventa difficile uscire dal campo con un risultato positivo. Gare come anche quella di oggi sono tappe di un percorso che questi ragazzi devono vivere trovandosi in una lega professionistica. Ora dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche perchè è importante tornare a ottenere punti. Toccherà a me e al mio staff mettere i ragazzi nelle migliori condizioni possibili per rendere al meglio. Ora dobbiamo soltanto'.