Laha diramato la lista deiper il match infrasettimanale di oggi contro il, valido per la 6^ giornata di Serie C. Una sfida non facile per i bianconeri, che alle 18.30 ospiteranno a Biella la squadra seconda in classifica, grande rivelazione di questo inizio di stagione, ma avranno l'obiettivo di centrare una vittoria dopo due pareggi consecutivi (con tanto di "disavventura" notturna a Trapani ).Ecco i giocatori a disposizione di Paolo Montero (che ha recuperato gli infortunati):1 Vinarcik3 Afena Gyan5 Macca6 Comenencia7 Mulazzi10 Anghelè11 Cudrig15 Savio16 Amaradio17 Guerra18 Ledonne20 Da Graca21 Palumbo23 Scaglia F.24 Citi25 Scaglia S.26 Gil Puche28 Owusu30 Daffara31 Puczka32 Stivanello33 Perotti34 Turco42 Peeters73 Faticanti74 Papadopoulos79 Semedo