Juventus Next Gen, le parole di Pessotto

Dopo la sconfitta della Juventus Next Gen contro il Sorrento, Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport."Noi sappiamo il valore della squadra e del progetto e anche l’obiettivo finale,per trovare la posizione che la qualità dei giocatori meriterebbe. In questo momento non conviene tanto guardarla, anche se cercheremo di sbloccarla il prima possibile. Dobbiamo trovare la forza e la determinazione di vincere le partite"."Noi lavoriamo affinché i nostri ragazzi possano mettersi in mostra, è difficile perché all’inizio la squadra è come se partisse completamente nuova.. Abbiamo visto che Anghelè ha avuto la possibilità di esordire ed era un ragazzo di prospettiva. Ora più che rinforzare la prima squadra, dobbiamo pensare di dare il 110% per questa squadra, da lì potranno ambire al salto in prima squadra".