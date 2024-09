La Juventus Next Gen torna subito in campo dopo il pareggio contro il Trapani. I bianconeri hanno affrontato l'AZ Piceno nel turno infrasettimanale del girone C della Lega Pro. La gara si è conclusa sull'1-1. Di seguito il commento del tecnico della seconda squadra Paolo Montero.MONTERO - "Sono contento di come i ragazzi hanno affrontato una squadra di vertice della classifica, una delle più forti. Un altro passaggio importante per la crescita e la maturità dei ragazzi, che sono stati capaci a reagire. Al di là del gioco, è questo aspetto che mi lascia soddisfatto"