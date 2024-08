Lasi prepara alla prima partita di campionato contro l’Audace Cerignola.ha presentato la partita e commentato l'inizio della stagione sul canale ufficiale del club: "Per la prima volta nella sua storia la Next Gen giocherà nel Girone C di Serie C e sarà fondamentale affrontare ogni match con la giusta concentrazione perchè è un girone molto difficile in quanto incontreremo squadre con tanta esperienza e con giocatori che hanno giocato a livelli molto alti, anche con un passato in piazze importanti.""Vorrò vedere una squadra già pronta a livello mentale. La qualità ce l’abbiamo, come c’è sempre stata anche negli anni passati in Next Gen – e prima ancora in Under 23 –. La Società ha puntato su questi calciatori e toccherà a me e al mio staff prepararli a questa categoria, estremamente formativa. ""Samuel è stato soltanto l’ultimo esempio, ma sono stati tanti i giovani che si sono messi in mostra in Prima Squadra, basti pensare anche ache ha esordito anche lui lunedì sera (19 agosto). Lui è stato molto bravo a sfruttare al meglio l’opportunità che gli è stata concessa, a partire dalla preparazione estiva, da quando è stato aggregato alla Prima Squadra all’inizio di questa nuova stagione e contro il Como si è regalato e ha regalato ai tifosi bianconeri una grande gioia. Credo che proprio l’ultima esperienza in Serie C gli è servita molto per confrontarsi con il calcio professionistico".