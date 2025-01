Juventus Next Gen, Palumbo verso l'addio

Getty Images

Il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, non ha mollato la presa su Martin Palumbo, talentuoso centrocampista della Juventus Next Gen. Dopo aver definito il giocatore come “destinato a fare categorie importanti” lo scorso 4 gennaio, Aiello ha accelerato nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Prima Tivvù, Palumbo ha dato il proprio ok per il trasferimento in Irpinia, e ora resta solo da trovare l’intesa tra i due club.L’Avellino, determinato a battere la concorrenza, è pronto a chiudere l’operazione, lasciando in stand-by la trattativa per Davide Petermann. Inoltre, Aiello sta monitorando il mercato per rinforzare la fascia sinistra, con due giovani promesse nel mirino: Andrea Bozzolan del Milan e Mattia Maffei del Catania (attualmente in prestito alla Cavese).