Tutti i numeri della 'nuova' Juventus Next Gen: playoff a 4 punti, Brambilla ha ribaltato tutto

Getty Images



Il percorso della Juventus Next Gen

Sapete qual era l'unica partita che la Juventus Next Gen avrebbe potuto sbagliare? Quest'ultima. Giocata in casa sì, ma contro la capolista Monopoli, che prima di incontrare la formazione bianconera non aveva perso da fine settembre. Mamma mia, che impresa.a:Sensazionale.



Cosa dice la classifica

Il tecnico brianzolo aveva raccolto la seconda squadra praticamente all'ultimo posto, e in soli 7 giorni aveva già aggiustato la classifica, complici le penalizzazioni per Turris e Taranto. Un passo alla volta, la Juve poi ha preso fiducia. In particolare, ha vinto scontri diretti.. Inaspettati, come lain trasferta, ilal Massimino. Poi ci ha messo del suo la fortuna, che all'inizio proprio non girava: con il Monopoli, almeno tre occasioni ai pugliesi sono sfuggite sul più bello. E i bianconeri hanno raccolto. Col sorriso sulle labbra.In realtà, la grande rivoluzione è stata compiuta specialmente in difesa.Appena una rete subita a Catania, e se non consideriamo i 3 gol presi a Cerignola, con Brambilla i bianconeri non hanno mai subito più di una rete.La rimonta della Juve è appena iniziata e ora l'ambizione è non fermarsi, procedere e dare un'ulteriore sterzata alla stagione. I bianconeri hanno nel mirino Sorrento e Altamura, che con la Cavese distano appena un punto. Il Giugliano è a 31 ed è più lontano, poi Catania e Trapani a 5 lunghezze. Il campionato l'ha già detto: sono tutte battibili, lo è stata persino la capolista.Proibitivo, insomma, non vuol dire impossibile.: "I ragazzi hanno consapevolezza e oggi a fine partita ho detto loro che dobbiamo continuare così". Poche parole che valgono una missione: la stagione è appena a metà ed è stata già raddrizzata. Perché guardarsi indietro?