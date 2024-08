Il portiere della Juventus Next Gen Giovanniva verso la permanenza agli ordini del nuovo tecnico Paolo Montero probabilmente fino al mercato di gennaio. L'estremo difensore quindi in questa prima parte di stagione dovrebbe difendere la porta della Vecchia Signora. A gennaio poi potrebbe trasferirsi in prestito. Alcuni club di Serie B si sarebbero già interessati a lui e potrebbero tornare in agguato verso la sessione di calciomercato invernale, quella in cui Giovanni potrebbe lasciare la Juventus, al momento il suo futuro sembra essere delicato cosi.