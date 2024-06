Come funziona il sorteggio



Le seconde squadre



Quando avverrà il sorteggio

Laper la stagione 2024/2025 si prepara a prendere forma. Domani, giovedì 27 giugno, ilsi riunirà per definire ufficialmente l’organico del prossimo campionato. Tra le novità di quest'anno, spicca l'inclusione del Milan Under 23, che prenderà il posto dell'Ancona, la cui domanda d’iscrizione è stata respinta dalla Covisoc.Il Milan Under 23 diventa così il terzo club a iscrivere una seconda squadra alla Serie C, seguendo l’esempio della Juventus Next Gen e dell’Atalanta Under 23. Secondo il regolamento, queste squadre devono essere inserite in gironi differenti.Il regolamento per l'inserimento delle seconde squadre prevede che, nel caso in cui due di esse si trovino geograficamente nello stesso girone, si procederà a un sorteggio per determinarne l'assegnazione ai gironi più vicini. Questo avviene nel rispetto del principio dell'alternanza, il quale stabilisce che, se una squadra è stata inserita in un determinato girone nella stagione precedente, sarà sorteggiata per uno degli altri due gironi nella stagione successiva.Per garantire l'equilibrio competitivo e logistico, le seconde squadre saranno distribuite nei tre distinti gironi tramite sorteggio. Anche in questo caso, si seguirà il principio dell'alternanza: una squadra che l'anno precedente era in un determinato girone sarà sorteggiata per uno degli altri due nella nuova stagione.Il sorteggio è previsto per. Dopo la ratifica del Consiglio Federale sull’organico del campionato di Serie C, la Lega procederà con la formazione dei tre gironi per la stagione 2024/2025. Questo evento sancirà ufficialmente la composizione delle squadre e darà il via alla preparazione per la nuova entusiasmante stagione calcistica.