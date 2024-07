Dopo la brillante stagione 2023/24, che ha visto lafare strada ai playoff di Serie C, arrendendosi solamente al cospetto della Carrarese, poi salita in B, si lavora per garantire continuità e qualità ad u progetto che sta acquisendo sempre più certezze e consensi.Il direttore sportivo Claudio Chiellini, in tal senso, sta lavorando alacremente per incrementare il bagaglio di esperienza da mettere a disposizione del nuovo tecnico Paolo Montero. L'identikit è quello di, difensore di 32 anni (tesserabile come fuori quota) e protagonista nell'ultima stagione con la maglia del Sudtirol.