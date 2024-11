Juventus Next Gen-Latina, i convocati

1 Vinarcik

3 Afena Gyan

4 Pedro Felipe

5 Macca

6 Comenencia

9 Mancini

10 Anghelè

12 Radu

15 Savio

16 Amaradio

17 Guerra

18 Ledonne

20 Da Graca

21 Palumbo

23 Scaglia F.

24 Citi

30 Daffara

31 Puczka

34 Turco

36 Pagnucco

42 Peeters

73 Faticanti

74 Papadopoulos

79 Semedo

Partita di fondamentale importanza per la. I ragazzi di Paolo Montero affronteranno il Latina nello scontro interno di oggi, e sarà un match cruciale per l'allenatore. I bianconeri si trovano infatti all'ultimo postoe vengono da sei sconfitte consecutive. Nei giorni scorsi ancheha commentato la situazione della Next Gen, spiegando di essere consapevole che va fatto qualcosa in più.