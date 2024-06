Lo stadio di Biella sarà casa della, oltre che delle? Dal Comune di Biella, come riporta La Stampa, sembra trapelare una linea chiara: se la Biellese venisse ripescata in Serie D, giocherà nel suo stadio. Per quanto riguarda la presenza della Next Gen juventina, non c'è ancora nulla di ufficiale. Tuttavia, se le squadre torinesi ospitate saranno due, le varie parti sportive discuteranno la possibilità di far coesistere tre squadre. Se non sarà possibile sincronizzare i tre calendari, una delle torinesi dovrà rinunciare. Pare che la nuova amministrazione cittadina voglia dare priorità alla Biellese, mostrando un chiaro impegno nel favorire la squadra locale rispetto alle compagini torinesi.