Juve Next Gen, chi si allena con la prima squadra di Thiago Motta

Daffara

Savona

Muaheremovic

Pedro Felipe

Facundo Gonzalez

Barbieri

Comenencia

Rouhi

Hasa

Nonge

Adzic

Sekulov

Mbangula

Cerri

Pecorino

, oltre ai giocatori della prima squadra, avrà l'opportunità di valutare molti giovani della Next Gen e quelli rientrati dai prestiti, come Barbieri e Facundo Gonzalez. Ben 11 ragazzi si stanno allenando con la prima squadra, tra cui il nuovo acquisto Adzic, che nei piani del club sarà inizialmente aggregato alla Next Gen con l'obiettivo di fare il grande salto. Ecco la lista dei giovani della Next Gen che si alleneranno in questo primo periodo sotto la guida di Thiago Motta, dimostrando il loro talento e cercando di guadagnarsi un posto stabile nella rosa principale.