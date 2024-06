Dikeniha fatto molta esperienza durante l'anno in prestito con la, partecipando a ben 31 partite di Serie C. Tuttavia, il club italiano non ha esercitato l'opzione di acquisto concordata, come riporta Kicker. Nel centrocampo centrale, dove il 21enne è stato principalmente utilizzato in Italia, è improbabile che Salifou trovi nel Werder Brema altrettanto spazio per giocare. A marzo, il giovane ha fatto il suo debutto internazionale con la nazionale del Togo. Nonostante il suo talento e le prestazioni promettenti, la concorrenza per un posto da titolare a Werder potrebbe limitare le sue opportunità di gioco.