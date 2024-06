Davvero larischia di non poter giocare allo stadio dila prossima stagione? La notizia circolata in queste ore è legata al fatto che la squadra locale, la, avrebbe chiesto il ripescaggio in Serie D e che quindi, in caso di riammissione, necessiterebbe di utilizzare l'impianto di casa. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, il club piemontese non dovrebbe avere i requisiti per presentare formalmente ricorso, pertanto il trasferimento a Biella della seconda squadra bianconera - finora "insediata" ad Alessandria - non sarebbe a rischio.