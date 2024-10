Il comunicato della Juventus dopo l'infortunio di Fabrizio Poli."La Juventus ha appena diramato la lista dei convocati per la gara tra la Next Gen, tra i giocatori chiamati da Montero non c'è Poli. Infatti, il club bianconero ha comunicato che il difensore ha riportato una lesione muscolare: "Assente dai convocati Fabrizio Poli, il quale ha riportato una lesione di I-II grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra, come evidenziato dalla risonanza magnetica effettuata presso il J|medical. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".