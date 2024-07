Juve Next Gen, il calendario

Giornata 1 – Juventus Next Gen – Audace Cerignola – venerdì 23.08 ore 20.45

Giornata 2 – Casertana – Juventus Next Gen – venerdì 30.08 ore 20.45

Giornata 3 – Juventus Next Gen – Catania – sabato 7.09 ore 18.30

Giornata 4 – Monopoli – Juventus Next Gen – sabato 14.09 ore 18.30

Giornata 5 – Trapani – Juventus Next Gen – domenica 22.09 ore 16.15

Giornata 6 – Juventus Next Gen – AZ Picerno – giovedì 26.09 ore 18.30

Giornata 7 – Benevento – Juventus Next Gen – lunedì 30.09 ore 20.45

Il 23 agosto è la prima data da segnare in calendario per la, che inizierà il suo campionato nel girone C di Serie C. La Lega Pro ha diramato oggi, 29 luglio, il calendario delle prime sette giornate. La squadra bianconera, composta da giovani talenti, si prepara ad affrontare una stagione impegnativa, con l'obiettivo di mettere in luce le qualità dei suoi giocatori emergenti. Questo campionato rappresenta un'importante occasione di crescita e sviluppo per i giovani calciatori, che avranno l'opportunità di confrontarsi con squadre competitive e migliorare le proprie abilità sul campo.